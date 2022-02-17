أعراض “غريبة” تؤكد الإصابة بـ”أوميكرون”

2022/02/17 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة نشرتها صحيفة “الصن” البريطانية أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلا من الأنف والجهاز التنفسي.ولا يزال “أوميكرون” يكشف يوما بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد.ونقلت الصحيفة البريطانية عن البروفيسور تيم سبيكتور، أن الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”، قد […]

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