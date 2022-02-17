بايرن يخطف تعادلاً قاتلاً أمام سالزبورج النمساوي

2022/02/17 | 09:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نجا بايرن ميونخ من السقوط خارج ملعبه بتعادله القاتل مع ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف لمثله.وتواجه الفريقان في مباراة جمعت بينهما على ملعب ريد بول أرينا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.وجاء هدف سالزبورج في الدقيقة 21 عن طريق جونيور أدامو، ليأتي الرد من كينجسلي كومان في الدقيقة 90.وسينتظر […]

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