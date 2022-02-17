نهاية أسبوع مستقرة للدولار وهذه هي الأسعار

2022/02/17 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقراراً بالأسواق المحلية وفقاً لما تم استطلاعه محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار شهدت استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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