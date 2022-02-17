2022/02/17 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) حالة الطقس وفقاً لما وردت من هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس، حيث كانت ستكون الأجواء كالتالي:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غائم وممطر بهذه المناطق.. تعرف على طقس العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غائم وممطر بهذه المناطق.. تعرف على طقس العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).