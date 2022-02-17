“ماركا”: الخليفي تواجد في غرفة الحكام بين شوطي مباراة سان جيرمان والريال

2022/02/17 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتحام رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، غرفة ملابس طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وخرج سان جيرمان فائزا من المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم كيليان مبابي، في الدقيقة الثالثة من […]

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