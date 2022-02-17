رجل يخضع لجراحة في الدماغ لمكافحة إدمان المخدرات.. شاهد النتيجة

2022/02/17 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، مع مركز التقارير الصحية العالمية للبحث في نهج جديد ورائد لعلاج الإدمان باستخدام جراحة الدماغ.

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