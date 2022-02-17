انتقاد سياسي ازاء الهرولة نحو “العقبة” والتلكؤ في “الفاو” والابتعاد عن “الحرير”

2022/02/17 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية، عدم التوجه نحو الإسراع بإنجاز ميناء الفاو، وتجاهل طريق الحرير، في وقت يتم الترويج فيه لمد أنبوب العقبة الذي قد يصل بالنفط العراقي الى الكيان الصهيوني.وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “الانبوب الواصل الى الأردن ومصر والأراضي المحتلة، سيعود بالمنفعة على […]

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