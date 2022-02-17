كامالا هاريس تلتقي الرئيس الأوكراني على هامش مؤتمر ميونيخ

2022/02/17 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الأربعاء، أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ستلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت.

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