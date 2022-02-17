أستراليا تعتزم تصنيف حماس “منظمة إرهابية”

2022/02/17 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أستراليا اليوم الخميس اعتزامها تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات “آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى ادراجها في القائمة اليوم، مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا […]

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