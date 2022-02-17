تبرير ... - صالح محمود

2022/02/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صالح_محمود - إن كان البدء الصفر فما تفسيرك للصورة ، سيدي ؟ - تعني التفسير يا اناندا ، تعني الصورة ...- تعني الصفر يبرره العدد ،الشعور يبرره اللاشعور ، الحضور يبرره الغياب ، الحلول يبرره الصليب ، الخلاص يبرره السجناء ، المركز تبرره الدائرة ...



- تعني الصورة ...- إذا لن تطرح القضية من الأساس !!! - تعني الصفر ، الشعور ، الحضور ، الكل ، الحلول ، الخلاص ، المركز ؟!!- أ ......





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