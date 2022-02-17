داعية سلام في زمن العنف رحيل الشيخ جودت سعيد - عبدالجبار الرفاعي

2022/02/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي زرتُ جودت سعيد في دمشق قبل ربع قرن تقريبًا، ففوجئت بفلّاح تلقائي مباشر في تعامله مع كلِّ الناس مهما تكن مقاماتُهم، يخلو كلُّ شيء في حياته من البروتوكولات المتعارفة عند الزعماء السياسيين والوجهاء.كان كلُّ شيء في شخصيته عفويًا يشبه أبي الفلّاح، إلا قبعته وملابسه التي لا تشبه لباسَ الفلّاحين في جنوب العراق.



لأول مرة التقي بعالِم دينٍ يتعامل بوصفه فلّاحًا، قبل أن يظهر للناس بأيّة صفة أو عنوان آخر، ح ......





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