العراق يلاحق اثاره المهربة في العالم عبر الدبلوماسية

2022/02/17 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت سفيرة العراق في إيطاليا صفيَّة السهيل، الخميس، أن الدبلوماسية العراقية تمكنت من إعادة الكثير من القطع الآثارية المهربة من خلال التعاون المشترك مع البعثات الدولية ودول العالم، مبينة أن للملف أولوية في العمل الدبلوماسي العراقي.وقالت السهيل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدبلوماسية العراقية تولي ملف إعادة الآثار أهمية […]

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