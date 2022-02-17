الباوي: قرار الاتحادية وضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع اكثر الملفات خطورة

2022/02/17 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية عبر إقليم كردستان قد وضع الحكومة في زاوية المواجهة مع اكثر الملفات واكبرها من حيث الخطورة والحساسية.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الغاء قانون نفط كردستان يعد بداية لفتح ملفات كبرى، حيث ان من الصحيح ان […]

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