ذي قار تشهد عملية سرقة غريبة

2022/02/17 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

كشف مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن حدوث عملية سرقة غريبة في احد اقضية المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "كاميرات المراقبة في حسينية ومسجد الصديقة بقضاء الشطرة رصدت عملية سرقة داخل الحسينية".

وأضاف أن "اشخاص ادوا صلاة الفجر وقاموا بتاخير انفسهم ومن ثم سرقة جهاز الاصوات والذي يبلغ سعره مايقارب ١٣٠٠ دولار امريكي".

وتابع المصدر أن "الاشخاص ليسوا من المنطقة القريبة على الحسينية وان الكاميرات رصدت وجوههم ولازال البحث عنهم جارٍ".

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