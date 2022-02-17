علق بالداخل.. كاميرا مراقبة ترصد ما حدث للص حاول سرقة متجر

2022/02/17 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة أوكلاهوما الأمريكية رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله، حيث تعرض السارق لمأزق يبدو أنه لم يتوقع حدوثه عندما علق داخل المتجر، وأظهرت اللقطات المشتبه به المحاصر وهو يكافح جاهدًا للخروج من النافذة التي لم تعد تفتح.

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