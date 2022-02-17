2022/02/17 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، اعتقال مطلوبين بقضايا مختلفة بينهم 134 متسولاً في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بسرقة ٧ ملايين دينار وشخصين اخرين يستقلون دراجة نارية لقيامهم باطلاق العيارات النارية في الفضاء”.وأضاف البيان، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم 134 متسولاً..



القوات الامنية تعتقل العشرات من المطلوبين في بغداد first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم 134 متسولاً.. القوات الامنية تعتقل العشرات من المطلوبين في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم 134 متسولاً.. القوات الامنية تعتقل العشرات من المطلوبين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).