البيشمركة تكثف اجتماعاتها تحسبا لهجمات “داعشية”

2022/02/17 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن أمين عام البيشمركة الفريق جبار ياور، الخميس، عن عقد اجتماعات متتالية مع أمراء الألوية والمحاور وقوات البيشمركة كافة للتحذير من هجمات داعش الإرهابي.وقال ياور في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأوضاع الأخيرة في الحسكة وعمليات عصابات داعش الإرهابية في منطقة العظيم تعطي مؤشراً على ما سوف يحدث لاحقاً من عمليات إرهابية أخرى”، […]

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