بالتعاون مع البعثات الدولية العراق يلاحق آثاره المنهوبة

2022/02/17 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك إجماعاً دولياً على مساعدة العراق باستعادة آثاره المهربة إلى الخارج.

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