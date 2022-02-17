تطور الفلسفة والانقطاع المعرفي في الفلسفة العربية والرؤية المطلوبة لمجابهة الانحطاط العربي الراهن - غازي الصوراني

2022/02/17 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني منذ ما قبل الميلاد، طرح الفيلسوف الاغريقي بروتاغوراس شعاره المعرفي "الانسان مقياس الأشياء جميعاً"، وكان يقصد بذلك أن الصح والخطأ، الخير والشر، كلها يجب أن تْحدد حسب حاجات الكائن البشري.منذ ذلك التاريخ، إلى يومنا هذا، ارتبط تطور الفلسفة -ومازال مرتبطاً- بتطور العلاقات المادية بالمعنى الاجتماعي بين البشر، وما أفرزته تلك العلاقات من مصالح طبقية متنوعة، في إطار الأنماط أو التشكيلات الاجتما ......





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