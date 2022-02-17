المنظمات غير الحكومية في خدمة الامبريالية - محمد قاسم نصيف

2022/02/17 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_قاسم_نصيف ينار محمد مناضلة الحركة النسوية في العراق كيف تمجد وتشكر للحكومات الإمبريالية العالمية التي ساهمة في احتلال خراب العراق لكي تقبض مليارات الدولارات بحجة والمرأة المضطهدة وشباب المهمشين تظهر المنظمات غير الحكومية كما وأنها تلعب دورا متناقضا في السياسة، فمن ناحية هم ينتقدون الدكتاتورية وانتهاك حقوق الأنسان.



ومن ناحية اخرى هم في تنافس مع الحركات الاجتماعية السياسية الجذرية، محاولين توجيه الحركات الش ......





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