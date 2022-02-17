رواية 63 للروائي احمد الجنديل - حميد الحريزي

2022/02/17 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الحريزي رواية (ثلاث وستون ) للروائي احمد الجنديل (ياتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة ) النبي محمد(( ص))ثلاث وستون عنوان الرواية دلالة على عمر التقاعد الالزامي للموظف في الحكومة العراقية ومايسمى بسن التقاعد والذي اصبح الان وحسب القانون الجديد 60 عاما ، حيث يقدم موظف الخدمة العامة عصارة عمره وشبابه وخبرته العلمية والمهنية من اجل الصالح ......





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