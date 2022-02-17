نائب: استراتيجية حكومة الأغلبية فشلت ولم تحقق أي تطور منذ 4 اشهر

2022/02/17 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي، الخميس، أن استراتيجية تشكيل حكومة الأغلبية التي لم يحصل فيها أي تطور رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات، فيما شدد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بشأن نفط إقليم كردستان العراق.وقال العلوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص بيع إقليم […]

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