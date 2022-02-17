بابليون تشيد بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان وتصفه بـ”الرائع”

2022/02/17 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أشادت كتلة بابليون النيابية، الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنفط إقليم كردستان، واصفة إياه بـ”الرائع”، فيما افصحت عن بوادر انفراج سياسي قريب.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب دريد جميل في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإقليم كردستان والذي يمكن أن نصفه بـ(الرائع)، إلا أنَّ المفاوضات والعملية السياسية […]

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