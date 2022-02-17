الزاملي يخاطب وزارة الدفاع لاستكمال تحويل العدد المتبقي من منتسبيها من حملة الشهادات الجامعية إلى الملاك المدني

2022/02/17 | 10:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وزارة الدفاع لاستكمال تحويل العدد المتبقي من منتسبيها من حملة الشهادات الجامعية إلى الملاك المدني.

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