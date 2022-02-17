صحيفة رسمية: رفض كردستان تطبيق قرار الاتحادية تحدٍ للقوانين والدستور

2022/02/17 | 10:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عدت صحيفة رسمية، الخميس، رفض إقليم كردستان العراق تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تصدير النفط “تحديا” للقوانين والدستور.ونقلت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن الباحث في الشأن السياسي حكمت سليمان قوله، إن “رفض الإقليم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (تحدٍ) للقوانين والدساتير يحصل لأول مرة ونحن مقبلون على […]

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