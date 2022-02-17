2022/02/17 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طالب القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاربعاء، باجراء عاجل لتفادي تسرب المخدرات الى منظومة العراق الامنية.

وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "العراق يواجه حاليا خطرين في ان واحد هما داعش والمخدرات والاخير اكثر ضراوة وفتكا من الاول وتهديد يمس الاف الاسر ويخلق مستنقع جريمة دامي بسبب تداعياته التي تاخذ مسارات متعددة".

واضاف المعموري،ان "تغير القوانين الرادعة لتجار المخدرات ضرورة وطنية لانقاذ البلاد من افة بدات تتفاقم مؤكدا بانه مع اعتقال التجار والمروجين للمخدرات بتهمة الارهاب والسعي الى اعتماد برنامج الفحص المفاجى ويبدا من منتسبي القوى الامنية من اجل تفادي انتقال هذا الوباء الى داخل اهم مؤسسات العراق".

واشار الى "ضرورة كشف الجهات التي تحمي تجار المخدرات لاننا نتحدث عن صير شعب ودولة امام افة راينا ما فعلته بالعديد من بلدان العالم وكيف دبت الفوضى والجريمة ربوعها وخلقت مشاهد دامية لقتل الابرياء واستفحال الجرائم بمعدلات عالية جدا توازي فعل الارهاب باضعاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاطار التنسيقي يطالب باعتماد اجراء عاجل لتفادي تسرب المخدرات الى العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالاطار التنسيقي يطالب باعتماد اجراء عاجل لتفادي تسرب المخدرات الى العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).