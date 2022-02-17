المرور العامة تعلن طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات

2022/02/17 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات.

وقال اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "تم طباعة كافة لوحات المركبات في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات وبإمكان المواطنين المراجعة لاستلام وتثبيت لوحات تسجيل مركباتهم".

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