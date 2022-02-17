الحمداني من كربلاء: ماضون بالتحول من الري المفتوح إلى المغلق

2022/02/17 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، مضي وزارته في التحول من طريقة الري المفتوح الى المغلق، فيما اشار الى استمرار حملة رفع التجاوزات.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، أن “وزيرها مهدي رشيد الحمداني إلى محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف الخطابي في ديوان المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الاروائي وماتقوم […]

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