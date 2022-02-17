المرور العامة تعلن طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات.

2022/02/17 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمتابعة مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، تم طباعة كافة لوحات المركبات بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات”.وأضافت، انه “بإمكان المواطنين المراجعة لأستلام وتثبيت لوحات تسجيل …

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