2022/02/17 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبهرت المغنية الأمريكية ماري جي بلايج المعجبين خلال حفل "سوبر بول" الذي أقيم مساء الأحد، حيث اعتلت المسرح مرتدية زيّا ملاصقًا للجسم، زُين بـ10 آلاف قطعة من كريستال "سواروفسكي".

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