محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي

2022/02/17 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..أغلق محتجون ، الخميس، حقل الناصرية النفطي غربي محافظة ذي قار، وقطع الطرق المؤدية إليه، مطالبين بالتعيين لابناء المنطقة المحيطة بالحقل.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من أهالي منطقة الكطيعة في ذي قار التي تضم اكبر حقل نفطي في المحافظة، اقدموا صباح اليوم على اغلاقه بعد مرور عدة أيام على اعتصامهم”.[…]

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