ناجيلسمان: بايرن ميونخ استحق التعادل أمام سالزبورج

2022/02/17 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جوليان ناجيلسمان، إن فريقه استحق التعادل مع سالزبورج، في مباراتهما أمس ببطولة دوري أبطال أوروبا.وقال ناجيلسمان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: “لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، النقطة مستحقة تمامًا، لقد خلقنا الكثير من الضغط، وأجبرنا سالزبورج على التواجد في نصف ملعبهم”.وأضاف: “بالطبع كنا نود […]

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