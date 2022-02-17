2022/02/17 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ يرى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جوليان ناجيلسمان، إن فريقه استحق التعادل مع سالزبورج، في مباراتهما أمس ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ناجيلسمان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: “لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، النقطة مستحقة تمامًا، لقد خلقنا الكثير من الضغط، وأجبرنا سالزبورج على التواجد في نصف ملعبهم”.
وأضاف: “بالطبع كنا نود […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجيلسمان: بايرن ميونخ استحق التعادل أمام سالزبورج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ناجيلسمان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليويفا: “لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، النقطة مستحقة تمامًا، لقد خلقنا الكثير من الضغط، وأجبرنا سالزبورج على التواجد في نصف ملعبهم”.
وأضاف: “بالطبع كنا نود […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناجيلسمان: بايرن ميونخ استحق التعادل أمام سالزبورج first appeared on ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجيلسمان: بايرن ميونخ استحق التعادل أمام سالزبورج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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