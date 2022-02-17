الأولمبي العراقي بالمستوى الثالث في قرعة كأس آسيا

2022/02/17 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتازَ المنتخب الأولمبي العراقيّ التصفيات الآسيويّة.

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