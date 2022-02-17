شرطة بغداد تضبط كيلو غرام من المخدرات ضمن سيطراتها

2022/02/17 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت مفارز شرطة بغداد، كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرات ضمن سيطراتها.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “أثناء التفتيش الدقيق الذي تجرية سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد من خلال استخدام الكلاب البوليسية في تفتيش العجلات الداخلة الى العاصمة، تم …

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