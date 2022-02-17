الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” شرق الانبار

2022/02/17 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الخميس، من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي شرق الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “ذلك جاء استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اشتركت فيها الاستخبارات وقوة من أمن اللواء الثاني اذ تم الإطاحة بالمتهم (س.ع.ص) بعد عودته من خارج البلاد وتم […]

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