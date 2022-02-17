التعامل السياسي بهذا الأسلوب الخطر مرفوض جداً - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/17 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تعودت الاستماع للندوات التي تعقدها الفضائيات العراقية لمعرفة الأوضاع والتطورات السياسية على الساحة العراقية من خلال طروحات المشاركين في الندوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد المصادف 13/1/2022 كانت ندوة (القرار لكم) على قناة دجلة بدأ أحد المشاركين من الأحزاب السياسية العراقية ويحمل صفة نائب في البرلمان العراقي وكان أحد ردوده على أسئلة مقدمة البرنامج (أن وراء ......





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