2022/02/17 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، استدعاء لاعب نادي غورتبوغ السويدي، كيفين يعقوب لصفوف أسود الرافدين في تصفيات كأس العالم.وقال مصدر مقرب من شهد لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب عبد الغني شهد، وجه دعوة رسمية للاعب نادي غورتبوغ السويدي كيفين يعقوب، لتمثيل المنتخب الوطني في ما تبقى من تصفيات كأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفن يعقوب..



لاعب جديد يعزز صفوف أسود الرافدين في تصفيات المونديال first appeared on ايرث نيوز.

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