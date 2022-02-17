غداً.. انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتحصين

2022/02/17 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تطلقُ وزارة الصحة يوم غد الجمعة فعاليات اليوم الوطني للتحصين لبيان أهمية دور اللقاحات في تخفيف حدة الأمراض والأوبئة ومنع الوفيات الناتجة عنها، لاسيما خلال أزمة جائحة كورونا.وقالت مسؤولة التحصين في دائرة صحة الكرخ هدى عدنان عبد الرسول في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة ستنظم يوم غد بالتنسيق مع دائرة المتنزهات في […]

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