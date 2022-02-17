حزب بارزاني يحدد موقفه من المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية - عاجل

2022/02/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الخميس، أن مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد ويتمتع بكافة وسائل الدعم.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "خيار المرشح التوافقي بين الحزبين الكرديين غير مطروح إطلاقا، ومرشحنا يحظى بالدعم الكامل من قبل قيادة الحزب وأطراف التحالف الثلاثي".

وأضاف أن "التحالف الثلاثي أبدى دعمه لترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو لديه مقبولية نيابية للحصول على المنصب".

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