نور صبري يعود إلى الدوري الممتاز

2022/02/17 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مدرب نادي سامراء سامر سعيد، اليوم الأربعاء، عن تواجد الحارس نور صبري في الجولة المقبلة.

وقال سعيد لـ(بغداد اليوم) ان "الحارس الدولي المخضرم نور صبري سيكون متواجدا كلاعب مع نادي سامراء بدأ من الجولة المقبلة من الدوري الممتاز العراقي".

و اضاف سعيد ان "فريقه يقاتل لأجل البقاء بدوري الكرة الممتاز للموسم المقبل و ان النتائج السلبية التي رافقت الفريق بالجولات السابقة بسبب ترتيب الفرق القوية الذي التقيناها و ستكون النقاط حاضرة بالمباريات المقبلة"، لافتا إلى أنه "و كادره المساعد يسعى بجهد لإسعاد الجماهير السامرائية الوفية التي تؤازر الفريق بجميع المباريات".

ويذكر أن نادي سامراء يقبع بالمركز الاخير بجدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز و برصيده خمس نقاط فقط و تذيل الجدول منذ عدة جولات بالمركز العشرين.

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