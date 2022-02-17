2022/02/17 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يؤكد ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين بغداد وكردستان first appeared on ايرث نيوز.

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