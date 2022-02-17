صالح يدعو إلى إطلاق حوار جاد وعاجل بين حكومتي الاتحادية وكردستان

2022/02/17 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، إلى إطلاق حوار جاد وعاجل بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية، فيما طالب مجلس النواب بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل.

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