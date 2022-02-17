نائب : قرار الاتحادية بشأن نفط الإقليم افشل استراتيجية حكومة الأغلبية

2022/02/17 | 11:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية لم يكن سياسيا بل كان قرارا يضمن حقوق الشعب العراقي باكملة , مبينا ان القرار افشل استراتيجية حكومة الأغلبية للتحالف الثلاثي .وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” بعض القوى السياسية الكردية […]

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