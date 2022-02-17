ملعب غولف بجسر يمرّ فوقه.. تعرف على تاريخ نادي رويال كوينزلاند بأستراليا

2022/02/17 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتّع "نادي رويال كوينزلاند للغولف" في مدينة بريزبن الأسترالية يتاريخ يمتد إلى أكثر من 100 عام وقد اكتسب سمعة طيبة كواحد من أفضل الملاعب في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.ومع الإعلان عن أن الملعب سيستضيف منافسات الغولف في الألعاب الأولمبية لعام 2032، تجري الاستعدادات بالفعل لاستقبال أفضل اللاعبين في العالم.

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