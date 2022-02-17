2022/02/17 | 11:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يؤكد ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل حول تصدير النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/17 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل حول تصدير النفط) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل حول تصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).