السعداوي يطالب بمقاضاة الاقليم والزامه بتسليم الإيرادات النفطية إلى سومو

2022/02/17 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب السابق عبد الهادي السعداوي ، الخميس ، الحكومة المركزية إلى مقاضاة ومحاسبة حكومة اقليم كردستان والزامه بتسليم كافة الإيرادات إلى شركة سومو .وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقليم كردستان منذ عام 2007 ولغاية يومنا هذا يقوم بتصدير النفط الى تركيا واسرائيل بشكل غير قانوني”.وأضاف أن “قرار المحكمة […]

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