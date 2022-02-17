القوة الجوية في ورطة بسبب “حافظ القاضي”

2022/02/17 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجد نادي القوة الجوية الرياضي، نفسه في ورطة بسبب شرائه القمصان من إحدى محلات ساحة “حافظ القاضي” في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد.وقال مصدر في شركة “اديداس” لـ”ايرث نيوز” إن “فرع الشركة في العاصمة بغداد، رفع دعوى قضائية ضد نادي القوة الجوية بسبب ارتدائه قمصان تحمل علامة الشركة الألمانية في مباراة الفريق الأخيرة […]

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