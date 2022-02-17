دعم وزاري يعيد سلة الكرخ الى المنافسة

2022/02/17 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي، شرار حيدر، أن عودة فريق كرة السلة باتت قريبة جداً بعد التعاون الذي أبدته وزارة التربية ومحاولة تسديد الديون المترتبة على النادي بالاضافة الى تكفل الوزارة بإعادة إعمار القاعة الرياضية التابعة للنادي .وقال حيدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس ، إن " قرار ايقاف فريقي السلة واليد، جاء على خلفية الازمة المالية والديون المترتبة على النادي، الامر الذي دفع الادارة الى اتباع سياسة التقشف حفاظا على المؤسسة من تبعات الازمة المالية"، مبيناً، أن " مستحقات اللاعبين كانت هي السبب الآخر لاتخاذ هذا القرار".وبشأن عودة فريق السلة الى أندية الدوري الممتاز او الدرجة الاولى ، بين حيدر، ان " القرار بيد اتحاد كرة السلة ولايمكن اتخاذ اي قرار بدلاً عنه علماً ان هنالك اندية اخرى لعبت بالدوري الممتاز بشكل مباشر والنادي لم يفاتح الاتحاد بهذا الشأن حتى الآن ". وبين حيدر ،انه " إذا ما قرر الاتحاد مشاركتنا في دوري النخبة فسنشارك بفريق قوي ، وهناك عدد من اللاعبين من أبناء النادي يطمحون بالعودة للعب مع فريقنا وإذا ما كنا نطمح بالنتائج فلابد من اختيار عدد من اللاعبين المتميزين من اجل المنافسة على الالقاب".

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