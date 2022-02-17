انحياز ام وساطة؟.. السفير الأمريكي يدخل على خط أزمة قرار المحكمة الاتحادية 

2022/02/17 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الخميس , أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط الازمة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنفط إقليم كردستان العراق.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية بشان نفط إقليم كردستان جاء لانهاء الخلافات التي تحصل في كل […]

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