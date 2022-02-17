النزاهة تضبط محتالاً انتحل صفة العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة لتمرير مآرب شخصية

2022/02/17 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط مُنتحل صفة مُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة.وقالت الهيئئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك من ضبط أحد المُحتالين الذي انتحل صفة العمل في فرع لأحد الأجهزة الرقابيَّة في محافظة ديالى”.وأضاف ان “المُتَّهم قام […]

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